Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiası

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişi sahte dövizle dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişi sahte dövizle dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şehit Pamir Caddesi'nde esnaf Vasfi Eroğlu, akşam saatlerinde iş yerine gelerek döviz bozduran yabancı uyruklu biri kişinin verdi 100 doların sahte çıkması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Polis, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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