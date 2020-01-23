Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

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Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiası
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişi sahte dövizle dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:01 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişi sahte dövizle dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
Şehit Pamir Caddesi'nde esnaf Vasfi Eroğlu, akşam saatlerinde iş yerine gelerek döviz bozduran yabancı uyruklu biri kişinin verdi 100 doların sahte çıkması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.
Polis, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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