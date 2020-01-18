Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiasına 10 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiasına 10 tutuklama - Son Dakika

Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiasına 10 tutuklama

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sahte dövizle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sahte dövizle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sahte dövizle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kentteki ev ve iş yerlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde, mağdurlara ait olduğu değerlendirilen 50 bin avro, "geçersiz" ibaresi bulunan bir miktar döviz, iki para sayma makinesi ile iki tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiasına 10 tutuklama

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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