Hatay'da sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı

11.03.2022 13:19
Hatay'da sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı

Hatay'da yabancı uyruklu kişilere sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da yabancı uyruklu kişilere sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında, yabancı uyruklu kişilere sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Merkez Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde ve Reyhanlı ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda, 4 adet yazıcı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet fotoğraf makinesi, 6 adet sahte geçici koruma kimlik belgesi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - HATAY

Hatay'da sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı
Hatay'da sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Hatay'da sahte 'geçici koruma kimlik belgesi' düzenlendiği iddiasına 4 gözaltı Son dakika haber... Hatay'da sahte 'geçici koruma kimlik belgesi' düzenlendiği iddiasına 4 gözaltı Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
13:15 Sinop'ta 5 kiloluk kalkan balığı yakalandı! 3 bin liraya alıcı buldu
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
12:22 Vladimir Putin: Orta Doğu'da Ukrayna'ya karşı savaşmak için 16 bin kişilik ordu hazır
12:02 YouTube'da içerik üreten fenomen Tolunay Ören, ilk kazancını açıkladı
11:57 Galatasaray, İspanya'da mahsur kalınca derbinin ertelenmesini talep etti!
11:57 Uzmanlar uyardı! Bu gece ile Pazar arası İstanbul'da Sibirya soğukları hissedilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 13:25:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement