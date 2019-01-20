Son Dakika Haberleri: Hatay'da Sahte Para Operasyonu

Hatay'da Sahte Para Operasyonu

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki esnaftan alışveriş yapan bazı kişilerin sahte para kullandığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen Ö.K. ve oğlu Y.K'yi Cumhuriyet Mahallesi İnkılap Sokak'ta yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ise 2 bin 900 lira sahte para ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:55 Kaynak: AA

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