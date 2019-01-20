Hatay'da Sahte Para Operasyonu
1 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki esnaftan alışveriş yapan bazı kişilerin sahte para kullandığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen Ö.K. ve oğlu Y.K'yi Cumhuriyet Mahallesi İnkılap Sokak'ta yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ise 2 bin 900 lira sahte para ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:55 Kaynak: AA
Platonik Aşık, 17 Yaşındaki Berfin'in Hayatını Kararttı
Babası Tarafından Dövülerek Öldürülen Mertcan'ın Bütün Dersleri "Çok İyi"
Selçuk Bayraktar, Teknofest 2019'da 2 Milyon Lira Ödül Verileceğini Duyurdu
Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un Evi Kurşunlandı