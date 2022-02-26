Hatay'da sahte para operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da sahte para operasyonu

26.02.2022 11:35

Hatay'da sahte para operasyonu Hatay'ın Antakya ilçesinde şüphe üzerine bir şahsın üst aramasında çok sayıda sahte para ele geçirildi.

Hatay'da sahte para operasyonu

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde şüphe üzerine bir şahsın üst aramasında çok sayıda sahte para ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin parada sahtecilik suçlarını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi Akçay Sokak üzerinde yaya olarak durdurulan B.Y.'nin yapılan üst aramasında; 59 adet sahte 100 TL banknot ve 1 adet sahte 50 TL banknot ele geçirildiği bildirildi.

Üzerinde sahte para çıkan B.Y gözaltına alındı.

Hatay'da sahte para operasyonu
Hatay'da sahte para operasyonu
Hatay'da sahte para operasyonu

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Hatay'da uyuşturucu operasyonu Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da sahte para operasyonu - Son Dakika


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