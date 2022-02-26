Hatay'da sahte para operasyonu - Son Dakika

Hatay'da sahte para operasyonu

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde şüphe üzerine bir şahsın üst aramasında çok sayıda sahte para ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin parada sahtecilik suçlarını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi Akçay Sokak üzerinde yaya olarak durdurulan B.Y.'nin yapılan üst aramasında; 59 adet sahte 100 TL banknot ve 1 adet sahte 50 TL banknot ele geçirildiği bildirildi.

Üzerinde sahte para çıkan B.Y gözaltına alındı.