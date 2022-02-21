Hatay'da sahte para operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Orhanlı, Hacı Ömer Alpagot, Harbiye ve Haraparası mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.H, B.K. ve D.K'yi gözaltına aldı.

Adreslerde sahte olduğu belirlenen 45 adet 100 lira, birer adet 200 lira, 500 avro ve 50 lira ile 2 adet 100 dolar, 5 adet 50 dolar, 288 gram esrar ve 42 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. ve M.H. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.