Antakya'da, sahte parayla cep telefonu alan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden cep telefonu alan ve yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmede, ödemeyi sahte parayla yapan Ç.D'nin adresine baskın düzenledi.
İkamette 100 liralık 11 sahte banknot bulundu.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Ç.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli adli kontrolle salıverildi - Son Dakika