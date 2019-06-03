Son Dakika Haberleri: Hatay'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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Hatay'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ndeki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Hatay'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ndeki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

İkindi namazı sonrası Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ndeki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i selamlayan vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.
Kaptan Mehmet Paşa Camisi imam hatibi Hamit Açıkgöz, yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif'in İslam dininde kutsal emanetlerden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sakal-ı Şerif İslam kültüründe, peygamberimizin mübarek sakalının saklandığı ve günümüze kadar gelen dini bir ritüel olarak kabul edilmekte ve Peygamberimize olan sevginin bir ifadesi olarak görülmektedir. Sakal-ı Şerif'i uzun yıllardan beri her ramazan ayı camimizde vatandaşlarımızın ziyaretine açıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:26 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, İskenderun, Hatay, Güncel
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