Son Dakika Haberleri: Hatay'da saksıda kenevir ele geçirildi
Son Dakika Güncel Hatay'da saksıda kenevir ele geçirildi

Hatay'da saksıda kenevir ele geçirildi

1 saat önce

Hatay'ın merkez antakya ilçesinde bir evin balkonunda saksılar içerisinde 49 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'da saksıda kenevir ele geçirildi, System.String[]

Hatay'ın merkez antakya ilçesinde bir evin balkonunda saksılar içerisinde 49 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Antakya ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odabaşı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda evin balkonundaki saksılarda yetiştirildiği belirlenen 49 kök Hint keneviri ile 35 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan A.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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