Saman ve buğday yüklü depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Saman yangınının olduğu depodan genel görüntü
İtfaiyenin yangını söndürme çalışması
Yükselen dumanlar Saman ve buğday yüklü depoda çıkan yangın söndürüldü
HATAY ( AA ) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde saman ve buğday yüklü depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mağaracık Mahallesi'nde saman ve buğday yüklü depodan dumanların çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Hasar oluşan depodaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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