Saman ve buğday yüklü depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Hasar oluşan depodaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Mağaracık Mahallesi'nde saman ve buğday yüklü depodan dumanların çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

HATAY ( AA ) - Hatay 'ın Samandağ ilçesinde saman ve buğday yüklü depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yükselen dumanlar Saman ve buğday yüklü depoda çıkan yangın söndürüldü

Saman yangınının olduğu depodan genel görüntü

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