Hatay'da Samandağ-Arsuz yolu açıldı - Son Dakika

Hatay'da Samandağ-Arsuz yolu açıldı

Hatay'da Samandağ-Arsuz yolu açıldı -Samandağ ve Arsuz ilçeleri arasındaki ulaşımı 2.5 saatten, 40 dakikaya düşüren 26 kilometrelik yolun açılışı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın katılımıyla yapıldı Bakan Yardımcısı Çataklı: "PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı.

Hatay'da Samandağ- Arsuz yolu açıldı

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-Samandağ ve Arsuz ilçeleri arasındaki ulaşımı 2.5 saatten, 40 dakikaya düşüren 26 kilometrelik yolun açılışı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın katılımıyla yapıldı

Bakan Yardımcısı Çataklı: " PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı. Devlet bugün onların kırıntılarını temizliyor"

HATAY - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay'da Çevlik-Arsuz arası bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirdi. Çataklı, gençlere terör örgütlerine karşı uyarırken, "PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı. Devlet bugün onların kırıntılarını temizliyor" dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Mahallesi ile Arsuz ilçesine bağlı Kale Mahallesi'ni birbirine bağlayacak olan yolun açılışı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın katılımı ile gerçekleşti. Açılışa Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti ve CHP Hatay milletvekilleri de katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana yol konusunda kendini dörde katladığını ifade ederek, "Toplam 25 km uzunluğunda 10,3 metre genişliğinde 8 metresi çift şerit kalanı bisiklet yolu olarak yapılmış modern güzel şoförler arasındaki tabirler kaymak gibi yol yapılmış buraya. Pek çok tarih kitabında vardır yol medeniyettir denir. Dünyada ve bölgemizde bu asırda yaşadığımız terörün göçün fakirliğin önemli çarelerinden biridir yol. Tarihte eşkıyaların, günümüzde de terör örgütlerinin önemli eylem alanlarından biridir yollar. Türkiye 2002 yılından beri yol meselesinde kendini dörde katlamıştır ve bunun genel ekonomiye, gelişmişliğe katkısından hepimiz istifade ettik. 2016'dan beri doğu ve Güneydoğu'daki belediyeleri terör örgütünün tasallutundan kurtardıktan sonra oralarda da büyük bir yol hamlesi başlattık. O belediyelerde 10 bin 134 kilometre asfalt, 20 bin 190 kilometre stabilize yol yaptık. Hangi rakımda hangi coğrafi koşulda olursak olalım, ıssız mıdır zor mudur bakmadık Avrupa ile aynı standartlarda geliştirmek için çalıştık. Bunu yaptıkça terörle mücadele de elimiz güçlendi. Turist de geldi, ticarette hareketlendi. İnsanların hayatı eskiye göre güzelleşti. Hatta sınır duvarları yaptık onların dibinden giden paralel yollar inşa ettik. Güzellikten doğandan yana şu güzel ülkenin Avrupa'dan fazlası var eksiği yok. Bizim terörle kardeş kavgaları ile kaybedecek vaktimiz yok. Zaten olsun istemiyoruz. Bu güzel ülke de hepimiz huzur refah içinde yaşamak istiyoruz" dedi.

"Devlet kırıntılarını temizliyor"

Gençlere seslenen Bakan Yardımcısı Çataklı, "Size güzel bir gelecek tarif etmeden, mutluluk ve huzur vaat etmeyen hiçbir fikrin arkasında durmayın. Sadece kavga ve karanlık vaat eden 40 yıldır insanlara acı ve kederden başka bir şey vermemiş olan insanlara yüz vermeyin. Onların devri bitti. PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı. Devlet bugün onların kırıntılarını temizliyor. Devlet bazen mesajını yaptığı eserlerle verir. Bugün açtığımız yolun etrafında bisiklet yolu var. aslında bu güzel bir mesaj. Biz artık insanlarımız mutluluğuna refahına odaklandık. Vatandaşına en iyi hizmeti getiren ve bunları lüks görmeyen devletimiz var. biz bu anlayıştayken gençlerimizi de yanımız da görmek onlardan güç almak istiyoruz. Güzel bir geleceğin ayak seslerini de hepimizi duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"2,5 saatten 40 dakikaya düştü"

Hatay Valisi Rahmi Doğan ise yolun 93 milyon 559 bin lira maliyeti olduğunu belirterek "Şehrimizin sahip olduğu kültürü, tarihi, gastronomiyi hep bir arada değerlendirdiğimiz de bu yolun ne kadar önemli olduğu aşikar. Tarihsel anlamda birçok ilkin öncüsü olan şehrimiz için bugünde bir ilk burası. Çevlik ve Arsuz gibi iki turizm cennetini bir araya getiriyoruz. Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahili 15 kilometre uzunluğunda bir sahil. Burası gerçekten turizm anlamında bir cennet. Burası kapalı bir kutuydu, cennetti. Tek girişi, tek çıkışı olan bir ilçeydi. Ancak bu yol ile birlikte artık Arsuz'la Antakya'yla, Türkiye ile entegre olan birleşen bir ilçe haline gelmiş oldu. Yolumuz yaklaşık 26 kilometre uzunluğunda bir yol. Yolun taban alanı 10 metre 30 cm, 2 mahalleyi birleştiriyor. Çevlik Mahallesi ile Arsuz Kale Mahallesi'ni birleştiriyor. Bu yol Arsuz'dan Samandağ'ına gelmek isteyen bir kişi 2 buçuk saatte gelebiliyordu. Ancak bu yolun yapılmasından sonra bu süre 40 dakikaya inmiş vaziyette. Yolun maliyeti 93 milyon 559 bin lira oldu. Bu maliyetin neredeyse tamamına yakını İçişleri Bakanlığımızın bütçesinden tamamladı" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Çataklı ve beraberindekiler kurdele kesimi yaparak yolun açılışını gerçekleştirdi.

Samandağ, Hatay, Arsuz, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hatay'da Samandağ-Arsuz yolu açıldı - Son Dakika
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