Hatay'da Samandağ-Arsuz yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Hatay'da Samandağ-Arsuz yolu trafiğe kapatıldı
03.11.2020 15:22
- Hatay'da Samandağ-Arsuz yolu trafiğe kapatıldı Hatay'ın Samandağ-Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevre yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.
- Hatay'da Samandağ- Arsuz yolu trafiğe kapatıldı
HATAY - Hatay'ın Samandağ-Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevre yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, dün etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Samandağ-Arsuz Çevreyolunda kaya parçaları yola döküldü. Küçük ve büyük kaya parçalarının yola dökülmesi sonucu yol ulaşıma kapatıldı.
Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kapatılan yolun, dağ eteklerinin bakımı ve asfaltın temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.
Son Dakika Azerbaycan ordusu, Hocalı katliamının başrolündeki Ermeni komutanı ağır yaraladı Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları 99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi