Bu kez zam değil indirim protestosu! Onlarca kişi yolu kapattı, ekipler müdahale etti

Samandağ ilçesinin Çevlik sahilinde denizanası, balon ve zambur balığı tehlikesi yaşanıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevlik itfaiyesi ve cankurtaran timleri, denizanası, balon ve zambur balıkların yakalayıp kıyıya çıkarıyor. Ekipler bölge halkını, denizanası, balon ve zambur balığı tehlikesi ile rip akıntısına karşı sık sık uyarıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › CANKURTARANLARDAN, DENİZANASI, BALON VE ZAMBUR BALIĞI TEHLİKESİNE KARŞI UYARI - Son Dakika

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