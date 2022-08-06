CANKURTARANLARDAN, DENİZANASI, BALON VE ZAMBUR BALIĞI TEHLİKESİNE KARŞI UYARI - Son Dakika
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CANKURTARANLARDAN, DENİZANASI, BALON VE ZAMBUR BALIĞI TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

06.08.2022 16:13

HATAY'da Samandağ sahilindeki cankurtaranlar, serinlemek için sahile gelenleri denizanası, balon ve zambur balığı tehlikesine karşı uyardı.

HATAY'da Samandağ sahilindeki cankurtaranlar, serinlemek için sahile gelenleri denizanası, balon ve zambur balığı tehlikesine karşı uyardı.

Samandağ ilçesinin Çevlik sahilinde denizanası, balon ve zambur balığı tehlikesi yaşanıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevlik itfaiyesi ve cankurtaran timleri, denizanası, balon ve zambur balıkların yakalayıp kıyıya çıkarıyor. Ekipler bölge halkını, denizanası, balon ve zambur balığı tehlikesi ile rip akıntısına karşı sık sık uyarıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Samandağ, İtfaiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CANKURTARANLARDAN, DENİZANASI, BALON VE ZAMBUR BALIĞI TEHLİKESİNE KARŞI UYARI - Son Dakika

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SON DAKİKA: CANKURTARANLARDAN, DENİZANASI, BALON VE ZAMBUR BALIĞI TEHLİKESİNE KARŞI UYARI - Son Dakika
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