Son Dakika Haberleri: Hatay'da Sanat Var" Etkinliği Düzenlendi

Hatay'da Sanat Var" Etkinliği Düzenlendi

13 dakika önce

Hatay'ın Defne ilçesinde "Hatay'da sanat var" etkinliği düzenlendi.

Hatay'da Sanat Var
Hatay'ın Defne ilçesinde "Hatay'da sanat var" etkinliği düzenlendi.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, özel bir okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, bu tür faaliyetlerin önemine dikkati çekti.

Eğitimcilerin temel görevlerinden birinin kendi kültürüne sahip çıkmak olduğunu belirten Karahan, şöyle devam etti:

"Kendi kültürümüze sahip çıkmanın en iyi yolu sanatsal faaliyetlerdir. 'Hatay'da sanat var' deyince yalnızca müzik değil resim de var. Ancak müzik bunların hepsinin önünde geliyor. Çünkü bir kültürün en önemli taşıyıcı ögesi müziktir. Aynı zamanda müziğin evrensel bir yönü de var. Dünyada insanlar tarafından yapılan her müzik güzeldir. Bize düşen kendi müziğimizi baz alarak kendi toprağımızda tüm dünyaya hitap eden çalışmalarımızı yapmaktır. Önce kendimizi bilip tanımalıyız."

Proje kapsamında konuk olarak etkinliğe katılan İstanbul Türk Halk Müziği Korosu üyesi Asım Kuzuluk da yöreye has müziğin öneminden bahsetti.

Yıllarca kendi kültüründe yapılan müziği tanıtmaya çalıştığını kaydeden Kuzuluk, "Ancak baktım ki bu kültür, hazine sandıkta gizlenmeyi hak etmiyor. Ders kitaplarında barak tarzı çok kısa bir şekilde anlatılıyor. Bu kültürü tanıtmak için Amik ve Barak uzun havaları ve Amik ağzı Türkmenler adlı iki eser çıkardım. Hatay'da çok zengin bir servetin, kültürel zenginliğin üzerinde geziyoruz. Bunun kıymetini bilmeliyiz." dedi.

Konuşmaların ardından Asım Kuzuluk Hatay'a özgü barak eserler seslendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:12 Kaynak: AA

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