Dörtyol
ilçesinde, Edebiyat
Sanat ve Sanatçılar Derneği (ESASDER) ile Dörtyol Halk Eğitim Merkezi tarafından " Hatay
'da Sanat Var" etkinliği düzenlendi.
İlçede bir kafede gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye
'nin değişik illerinden şair, yazar, ozan ve aşıklar katıldı.
Okuyucuları ile buluşarak kitaplarını imzalayan yazarların yanı sıra şair ve ozanlar da birbirinden güzel atışmalarla sevenlerinin karşısına çıktı.
ESASDER Başkanı Şehamettin Kuzucular, etkinlikte yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirmek istedikleri etkinliği gelecek yıl daha geniş kapsamlı yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Kuzucular, etkinliğin ilçenin tanıtımı açısından önem arz ettiğini de kaydetti.
Etkinlikte katılımcılara yöresel yemek ikramı yapıldı.