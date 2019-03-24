Son Dakika Haberleri: Hatay'da Sanat Var" Etkinliği Düzenlendi

Hatay'da Sanat Var" Etkinliği Düzenlendi

47 dakika önce

Dörtyol ilçesinde, Edebiyat Sanat ve Sanatçılar Derneği (ESASDER) ile Dörtyol Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hatay'da Sanat Var" etkinliği düzenlendi.

Hatay'da Sanat Var
Dörtyol ilçesinde, Edebiyat Sanat ve Sanatçılar Derneği (ESASDER) ile Dörtyol Halk Eğitim Merkezi tarafından " Hatay'da Sanat Var" etkinliği düzenlendi.

İlçede bir kafede gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin değişik illerinden şair, yazar, ozan ve aşıklar katıldı.

Okuyucuları ile buluşarak kitaplarını imzalayan yazarların yanı sıra şair ve ozanlar da birbirinden güzel atışmalarla sevenlerinin karşısına çıktı.

ESASDER Başkanı Şehamettin Kuzucular, etkinlikte yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirmek istedikleri etkinliği gelecek yıl daha geniş kapsamlı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Kuzucular, etkinliğin ilçenin tanıtımı açısından önem arz ettiğini de kaydetti.

Etkinlikte katılımcılara yöresel yemek ikramı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:24 Kaynak: AA

Edebiyat, Dörtyol, Hatay, Güncel
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