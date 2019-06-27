'Hatay'da Sanat Var' projesi kapsamında 270 müzik öğretmeni bir araya geldi
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HATAY'da Sanat Var projesi kapsamında il genelinde görev yapan 270 müzik öğretmenin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, ilk konserini verdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:29 Kaynak: DHA
HATAY'da Sanat Var projesi kapsamında il genelinde görev yapan 270 müzik öğretmenin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, ilk konserini verdi. Hatay
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
himayesinde geçen yıl başlatılan 'Hatay'da Sanat Var' projesi kapsamında 270 müzik öğretmeniyle Türk Halk Müziği Korosu kuruldu. Koro, bir yıllık hazır çalışmasının ardından ilk konserini verdi. Koro şefliğini Zeynep Sallabaş Gürgür üstlenirken, konserde unutulmaya yüz tutmuş Anadolu türküleri seslendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının Anadolu kültürüne katkı sağlamak olduğunu söyledi. Yapılan özverili çalışmayla kısa sürede güzel bir ekip işi ortaya konulduğunu belirten Karahan, "Proje kapsamında unutulmaya yüz tutan türkülerimizi Hatay'da görev yapan 270 müzik öğretmenimizin emekleriyle dinleyicilerle buluşturduk. Tüm derlemeleri müzik öğretmenlerimiz yaptı ve içerisinde gerçekten kamuoyu tarafından bilinmeyen birçok türkü keşfettik, bu şekilde kültürümüze katkı yapmayı amaçladık" dedi.
Karahan, proje kapsamında konserlerin devam edeceğini de aktardı.
- Hatay
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