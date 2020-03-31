Hatay'da sanayi esnafı kapatma kararına uydu - Son Dakika

Hatay'da sanayi esnafı kapatma kararına uydu

HATAY'da koronavirüsle mücadele kapsamında halkın sağlını korumak ve salgının önüne geçmek amacıyla Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB), Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile 5 meslek odasının aldığı karar neticesinde küçük sanayi sitesi esnafları için kapatma konusunda tavsiye kararı alındı. Karar 6 Nisan pazartesi gününe kadar sürecek.

Mobilyacılar Odası, Oto Tamirciler Odası, Kaynakçılar ve Tesisatçılar Odası, İnşaatçılar ve Boyacılar Odası ve Karasörcüler Odası tarafından alınan ortak kararı Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdulkadir Teksöz sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Teksöz yapmış olduğu paylaşımda, Korona virüs salgını nedeniyle devletimizin mücadelesine yardımcı olmak ve halkımızın sağlığını korumak için tedbir amaçlı 31 Mart salı günü itibariyle 6 Nisan pazartesi gününe kadar kapatma konusunda ATSO ve 5 meslek odamızla birlikte tavsiye kararı alınmıştır. Bu karara sanayi sitemizdeki bütün esnaf ve sanatkarlarımızın uymasını rica ederiz ifadelerine yer verdi. Söz konusu kararın ilk gününde de küçük sanayi sitesi esnafı büyük ölçüde kepenk kapattı.