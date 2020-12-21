Hassa'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zekeriya Demirel idaresindeki 07 KDL 74 plakalı otomobil, Hassa- Gaziantep kara yolu Dervişpaşa Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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