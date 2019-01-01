Son Dakika Haberleri: Hatay'da Sarıkamış Şehitleri Anısına Zirve Tırmanışı

Hatay'da Sarıkamış Şehitleri Anısına Zirve Tırmanışı

1 saat önce

Hatay Doğa Sporları Kulübü (HADOK) üyeleri Sarıkamış şehitleri anısına Amanos Dağları zirvesine tırmandı.

Hatay'da Sarıkamış Şehitleri Anısına Zirve Tırmanışı, System.String[]
Hatay Doğa Sporları Kulübü (HADOK) üyeleri Sarıkamış şehitleri anısına Amanos Dağları zirvesine tırmandı.


Kent merkezine 19 kilometre mesafede bulunan bin 600 rakımlı Topaktaş Yaylası'nda buluşan doğa severler buradan yağan kar altında Amanos Dağları'nın zirvesindeki Mığır Tepesi'ne doğru yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.


HADOK Başkanı Hüseyin Ağırbaş, yaptığı açıklamada, bütün şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.


Şehitlerin ülkenin geleceği ve İslam ışığının sönmemesi için canlarını verdiklerini belirten Ağırbaş, "Ülkemizin en güzel dağlarından biri olan Amanos'un zirvesinde şehitlerimiz andık. Allah bütün şehitlerimizi rahmetiyle muamele eylesin. Onların yolunu sürdüreceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:39 Kaynak: AA

Amanos Dağları, Hatay, Sarıkamış, Güncel
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