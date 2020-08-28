Hatay'da şaşırtan hırsızlık - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir markete ait ekmek dolabının kapağını çalan hırsızlar yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabaha karşı bir marketin önüne gelen 2 kişi marketin önünde bulunan ekmek dolabını gözlerine kestirdi. Şahıslar, dolabın kapağını sökerek gözden kayboldu. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerin ardından çalışma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.E. ve R.H.'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY