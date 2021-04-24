Hatay'da sazlık alanda 61 kilo 95 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sazlık alanda 61 kilo 95 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu geçirileceği bilgisi üzerine sınırdaki sazlık bölgede operasyon düzenlendi.
Sazlık alanda narkotik köpekleri kullanılarak yapılan aramada 61 kilo 95 gram plaka esrar bulundu.
Gözaltına alınan 2 zanlı sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA
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