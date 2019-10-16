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Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da sazlık yangını

Hatay'da sazlık yangını

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Yangın, Deniz Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. 7 noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.


Yangında 4 hektarlık sazlık alanın yandığı belirtildi. - HATAY

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:44 Kaynak: İHA
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