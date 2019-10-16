Son Dakika Haberleri: Hatay'da sazlık yangını
Son Dakika Güncel Hatay'da sazlık yangını

Hatay'da sazlık yangını

40 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'da sazlık yangını, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Deniz Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. 7 noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında 4 hektarlık sazlık alanın yandığı belirtildi.

(İHA)

Samandağ, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üsküdar'da korkutan çatı yangını kamerada
Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kesinleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 18:46:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da sazlık yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]