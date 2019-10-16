Hatay'da sazlık yangını
40 dakika önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:05 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Deniz Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. 7 noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.
Yangında 4 hektarlık sazlık alanın yandığı belirtildi.
(İHA)
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