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Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da sazlık yangını

Hatay'da sazlık yangını

17 dakika önce

Hatay'da sazlık yangını 7 noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'da sazlık yangını

7 noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Deniz Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. 7 noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında 4 hektarlık sazlık alanın yandığı belirtildi.

(ALC-ADN-Y)

Hatay'da sazlık yangını

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:24 Kaynak: İHA
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