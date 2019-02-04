Son Dakika Haberleri: Hatay'da Seçim Güvenliği Toplantısı

Hatay'da Seçim Güvenliği Toplantısı

32 dakika önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Hatay'da Seçim Güvenliği Toplantısı, System.String[]
Hatay Valisi Rahmi Doğan, başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Doğan, ilde Seçim Koordinasyon Merkezi kurulduğunu ve burada ilgili kurumlardan kişilerin görevlendirilerek, yapılacak seçimin huzurlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaklarını belirtti.

Doğan, valilik olarak görevlerinin vatandaşların hür iradesinin sandığa özgürce yansımasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Seçim günü kentte bulunan Suriyelilere yönelik bazı kararların alındığını ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Geçici barınma merkezlerinde yaşayan Suriyeli misafirlerimiz, seçim günü geçici barınma merkezlerinden dışarı çıkmayacaklar. Ayrıca Suriyeli kanaat önderleri ile tüm ilçelerimizde yapılan görüşmelerde, kendi imkanları ile tuttukları evlerde yaşayan Suriyeli misafirlerimizden de seçim günü mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları rica edildi. Seçim öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirleri güvenlik güçlerimiz ile birlikte alacağız. İlimizde yeterli güvenlik personelimiz bulunduğundan dışarıdan takviye birim talebimiz olmayacak. Türkiye seçim konusunda en tecrübeli ülkelerden birisidir. Her seçimde ciddi anlamda seçime katılım oranına sahip bir ülkeyiz. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerin de ilimize yakışır hoşgörü ve olgunluk içerisinde, vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansıyacağı huzurlu bir ortamda gerçekleşeceğine inanıyorum."

Toplantıya 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, 2. Hudut Alaya Komutanı Albay Ahmet Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Çağın Taşkın, ilçe kaymakamları, ilçe jandarma komutanları, ilçe emniyet müdürleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:17 Kaynak: AA

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