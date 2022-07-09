Denetimde, ayrıca sürücülerin ve yolcuların seyahatleri boyunca emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda da bulunuldu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da şehirler arası otobüsler denetlendi - Son Dakika

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