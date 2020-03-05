Hatay'da şehit aileleri ve gazilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da şehit aileleri ve gazilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek - Son Dakika

Hatay'da şehit aileleri ve gazilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek

6 saat önce

Hatay'da yaşayan şehit yakınları ile terörle mücadele gazileri, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na Mehmetçiğin zaferle çıkması için dua ederek destek veriyor.

Hatay'da yaşayan şehit yakınları ile terörle mücadele gazileri, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na Mehmetçiğin zaferle çıkması için dua ederek destek veriyor.

Batman'da 1999'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Er Ömer Faruk Adaş'ın babası Mehmet Adaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ordusunun her zaman yanında olduklarını söyledi.

Türk askerinin İdlib'e barış getirmek için mücadele verdiğini belirten Adaş, "Allah ordumuzu muzafferle oradan çıkarsın, biz bir askerimizin ayağına bir diken batsın istemiyor. Bizim oradaki tek varlığımız barış, kardeşlik için. Biz burada 3-4 milyon Suriyeliye kucak açmışız, onlara bakıyoruz. Gözlem noktalarımız sadece oradaki mazlumları korumak için kurulmuş, oradaki mazlumlara bir zarar gelmesin diye, başka bir amaç yok, fakat oraya saldırı yapıldı, askerimiz yaralandı, şehit oldu." diye konuştu.

İdlib'de sivil halkın dram yaşadığını gördüklerini anlatan Adaş, şöyle devam etti:

"Çocuklar binaların altında ölüyor, başlarına bombalar yağıyor. Bu insanlar sınırlarımıza yığılmışlar. Suriye'de bu mesele olmasaydı belki Hatay'ımızda bu çatışmalar olacaktı, devletimiz de milletimiz de bunun bilincinde. Asla bir karış toprak vermeyiz ama canımızı veririz, ben 75 yaşındayım silahımı alır, cepheye koşarım, ölümden korkmam. Ölüm bir ölüm ama vatan ebedi kalacak İnşallah."

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun babası Fadıl Pamukçu ise dualarının Türk ordusuyla birlikte olduğunu dile getirdi.

Türk ordusunun harekattan zaferle çıkmasını dileyen Pamukçu, "Şimdi bize görev verilirse seve seve göreve koşarız, vatanımız için, vatan sağ olsun. Duamız onlar için, şehitlerimiz için üzüldük ama her şeyden önce vatan sağ olsun, vatan çok önemli çünkü. Allah ordumuzu, milletimizi, devletimizi korusun. 'Orada ne işimiz var?' diyenler çok yanlış ve gaflet içindeler. Çünkü biz oraya operasyon yapmazsak kendileri bize yapacaklar. Böylesi konularda dua etmek zorundayız, Allah vatanımızı eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

"Gerekirse ben de giderim"

Erzurum'da 1994'te terörle mücadelede şehit olan Yaşar Özdil'in babası Nadir Özdil ise 75 yaşına rağmen şimdi göreve çağrılsa bir dakika düşünmeyeceğini belirtti.

Her zaman namazında Mehmetçiğin zaferi için dua ettiğini belirten Özdil, "5 çocuğum var ihtiyaç olursa seve seve gönderirim gerekirse ben de giderim." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hatay Şube Başkanı terörle mücadelesi gazisi Hakan Kokusever ise tüm harekatlarda olduğu gibi Bahar Kalkanı Harekatı'nda da Türk ordusunun yanında olduklarını söyledi.

Kendilerine düşen bir görev olursa cepheye gitmeye hazır olduklarını belirten Kokusever, şunları söyledi:

"Bıraksalar biz de gönüllü olarak gitmek istiyoruz. Şimdi eğer İdbil'de bu harekata başlamasaydık önümüzdeki günlerde bu savaşı Hatay'da yapacaktık. Şu an sınırımızı koruma amaçlı, Müslüman insanları koruma amaçlı olan bu harekatı destek veriyoruz ve yapılması gerektiğine inanıyoruz."

Hatay'da şehit aileleri ve gazilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:19 Kaynak: AA
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