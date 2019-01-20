Hatay'da Şehit Mete Can İçin Mevlit Okutuldu

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde iki yıl önce şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mete Can için Hatay'da mevlit okutuldu.

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde iki yıl önce şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mete Can için Hatay'da mevlit okutuldu.



Şehidin Dörtyol ilçesinde Altınçağ Mahallesi'ndeki baba evinde gerçekleştirilen mevlit programına, Kaymakam Murat Bulacak, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Mevlit programında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, şehit Piyade Uzman Onbaşı Mete Can ve tüm şehitler için dualar edildi.



Şehidin baba evi ve cadde de bayraklarla donatıldı.

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