Hatay'da şehit polisler mezarları başında anıldı - Son Dakika
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Hatay'da şehit polisler mezarları başında anıldı

08.04.2022 15:34
Hatay'da şehit polisler mezarları başında anıldı

Hatay'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için anma programı düzenlendi.

Hatay'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için anma programı düzenlendi.

Antakya Şehitliği'ndeki törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, şehit kabirlerine kırmızı karanfil bıraktı.

Şehit ailelerine başsağlığı dileyen Arıbaş, onlarla bir süre sohbet etti.

Programa, Garnizon Komutanı Albay Tayfun Çağan, İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük ve polisler katıldı.

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Polis, Hatay, Nisan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da şehit polisler mezarları başında anıldı - Son Dakika


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