Son Dakika Haberleri: Hatay'da Şehitler Anısına 90 Fidan Dikildi

Hatay'da Şehitler Anısına 90 Fidan Dikildi

2 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde şehitler anısına öğrenciler fidan dikti.

Hatay'da Şehitler Anısına 90 Fidan Dikildi, System.String[]
Hatay'ın Hassa ilçesinde şehitler anısına öğrenciler fidan dikti.

Gülkent Mahallesi'ndeki Mehmet Emin Şıhça Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Daha sonra bir grup lise öğrencisi, İlçe Jandarma Komutanlığı personelleriyle fidanları toprakla buluşturdu.

Öğrencilerden Harun Bilgin, AA muhabirine, çeşitli türlerden 90 fidanı toprakla buluşturduklarını ifade ederek "Zeytin Dalı Harekatı, 15 Temmuz darbe girişimi ile diğer terör saldırılarında vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan şehit olanların anısına fidan diktik." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İlçe Temsilcisi Fatih Demir de öğrencilere duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nuri Dilek, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sait Bayraktar, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:02 Kaynak: AA

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