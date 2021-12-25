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Son dakika: Şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Son dakika: Şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu

25.12.2021 12:10

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde şehitler adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde şehitler adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte şehit ve gaziler için hatıra ormanına 500 çam fidanı dikildi.

Şehitler için dua edilen fidan dikim törenine, şehit ailelerinin yanı sıra AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri ve öğrenciler de katıldı.

Son dakika: Şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu
Son dakika: Şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu
Son dakika: Şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu
Son dakika: Şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu
Son dakika: Şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu
Son dakika: Şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu
Son dakika: Şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu
Son dakika: Şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu

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Türkiye, Şehit, Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika


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