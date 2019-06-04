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Hatay'da şehitlik ve mezarlıklar doldu taştı

42 dakika önce

Hatay'da şehitlik ve mezarlıklar doldu taştıHATAY - Hatay'da, Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlıklar dolup taştı.

Hatay'da şehitlik ve mezarlıklar doldu taştı
HATAY - Hatay'da, Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlıklar dolup taştı.
Merkez ilçe Antakya'da sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, camilerden sonra soluğu şehitlikte ve Asri Mezarlıkta aldı. Şehit mezarlarına Türk bayrakları koyulurken, şehit aileleri dualar edip, şehitlerin mezarları başında Kuran okudu.
Mezarlık girişlerinde satılan çiçeklerden alan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip çiçekler bırakıp dua okudu.
Yoğun kalabalığın yaşandığı mezarlıklara Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz otobüsler tahsis edildi.
Hatay'da şehitlik ve mezarlıklar doldu taştı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
Antakya, Ramazan Bayramı, Hatay, Genel
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