Hatay'da şehitlik ve mezarlıklar doldu taştı
42 dakika önce
Hatay'da şehitlik ve mezarlıklar doldu taştıHATAY - Hatay'da, Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlıklar dolup taştı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
'da şehitlik ve mezarlıklar doldu taştı
HATAY - Hatay'da, Ramazan Bayramı
nedeniyle mezarlıklar dolup taştı. Merkez
ilçe Antakya
'da sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, camilerden sonra soluğu şehitlikte ve Asri Mezarlıkta aldı. Şehit mezarlarına Türk bayrakları koyulurken, şehit aileleri dualar edip, şehitlerin mezarları başında Kuran
okudu.
Mezarlık girişlerinde satılan çiçeklerden alan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip çiçekler bırakıp dua okudu.
Yoğun kalabalığın yaşandığı mezarlıklara Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz otobüsler tahsis edildi.
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