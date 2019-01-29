Hatay'da Sel Suyu Çekilmeye Başladı, Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor

HATAY'da yaşanan sağanak yağışlar sonrası baraj kapaklarının açılması sonucu su altında kalan Aşağıoba Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yağışların sona ermesi ile beraber bölgede çalışma başlatan Hatay
Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri
ve Antakya Belediyesi
'ne bağlı ekipler, felaketin tekrar yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, ovada biriken su seviyesinin yavaş yavaş düşmeye başladığı mahallede, tarım arazileri ile mahalle arasındaki bentleri yükseltiyor. Mahalle tarafında biriken su ise dalgıç hidroforlarla tahliye ediliyor. Suların çekilmesiyle çamur altında kalan mahalle yolları da ekiler tarafından temizlenerek düzeltiliyor.
SULAR ÇEKİLMEYE BAŞLADI
Mahalle sakinlerinden Ata Gezer, suların çekilmeye başladığını belirtti. Gezer, "Allah devletimizi milletimizi eksik etmesin. Köyümüze yardım ediliyor. Hayvancılıkla uğraşanlara saman da geldi, yem de geldi, her şey geldi. Çadır geldi, elektrik geldi, su geldi, kamp geldi, her şey geldiö dedi.
Görüntü Dökümü
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Mahallenin sular altında olan kısmından genel görüntüler
Mahallede yapılan çalışmalardan genel ve detay görüntü
Mahalle sakini Ata Gezer ile röportaj
Çalışmalardan genel ve detay görüntüler
Sular altında kalan ev ve arazilerden genel ve detay görüntüler
Mahalledeki suyun tahliye edilmesinden görüntü
Suların çekilmesiyle ortaya çıkan çamur ve eşyalardan genel detay görüntü
Vatandaşları su basan ev ve ağıllarına gidebilmek için yaptığı saldan genel ve detay görüntü
Sular altında kalan bağlantı yolunun genel ve detay görüntüsü
Genel ve detaylar
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Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,