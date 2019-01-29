Son Dakika Haberleri: Hatay'da Sel Suyu Çekilmeye Başladı, Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor

Hatay'da Sel Suyu Çekilmeye Başladı, Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor

27 dakika önce

HATAY'da etkili olan sağanak yağış sonrası, baraj kapaklarının açılmasıyla sular altında kalan, Amik Ovası üzerindeki Aşağıoba Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da Sel Suyu Çekilmeye Başladı, Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
HATAY'da etkili olan sağanak yağış sonrası, baraj kapaklarının açılmasıyla sular altında kalan, Amik Ovası üzerindeki Aşağıoba Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yağışların sona ermesiyle beraber, merkez Antakya ilçesi kırsalında, Amik Ovası üzerinde bulunan Aşağıoba Mahallesi'nde çalışma başlatıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri ve Antakya Belediyesi'ne bağlı ekipler, baraj kapaklarının açılmasıyla sular altında kalan mahallede felaketin tekrar yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ovada su seviyesi yavaş yavaş düşmeye başlarken, ekipler tarım arazileri ile mahalle arasındaki bentleri yükseltiyor. Mahalle tarafında biriken su ise dalgıç hidroforlarla tahliye ediliyor. Suların çekilmesiyle çamur altında kalan mahalle yolları da ekipler tarafından temizlenerek onarılıyor.

SULAR ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Mahalle sakinlerinden Ata Gezer, suların çekilmeye başladığını belirtti. Gezer, "Allah devletimizi, milletimizi eksik etmesin. Köyümüze yardım ediliyor. Hayvancılıkla uğraşanlara saman da geldi, yem de geldi, her şey geldi. Çadır geldi, elektrik geldi, su geldi, kamp geldi, her şey geldi" dedi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:43 Kaynak: DHA

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