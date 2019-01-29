Son Dakika Haberleri: Hatay'da Sel Suyu Çekilmeye Başladı, Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor

Hatay'da Sel Suyu Çekilmeye Başladı, Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor

1 saat önce

Hatay'da yaşanan sağanak yağışlar sonrası baraj kapaklarının açılması sonucu su altında kalan Aşağıoba Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da Sel Suyu Çekilmeye Başladı, Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Hatay'da yaşanan sağanak yağışlar sonrası baraj kapaklarının açılması sonucu su altında kalan Aşağıoba Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yağışların sona ermesi ile beraber bölgede çalışma başlatan Hatay Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri ve Antakya Belediyesi'ne bağlı ekipler, felaketin tekrar yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, ovada biriken su seviyesinin yavaş yavaş düşmeye başladığı mahallede, tarım arazileri ile mahalle arasındaki bentleri yükseltiyor. Mahalle tarafında biriken su ise dalgıç hidroforlarla tahliye ediliyor. Suların çekilmesiyle çamur altında kalan mahalle yolları da ekiler tarafından temizlenerek düzeltiliyor.

SULAR ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Mahalle sakinlerinden Ata Gezer, suların çekilmeye başladığını belirtti. Gezer, Allah devletimizi milletimizi eksik etmesin. Köyümüze yardım ediliyor. Hayvancılıkla uğraşanlara saman da geldi, yem de geldi, her şey geldi. Çadır geldi, elektrik geldi, su geldi, kamp geldi, her şey geldiö dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:03 Kaynak: DHA

Antakya Belediyesi, Hatay, Ekonomi
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