Hatay'da Seyir Halindeki Araçta Yangın
1 saat önce
Hatay'da seyir halindeki LPG'li araçta yangın çıktı.
Hatay
'da seyir halindeki LPG'li araçta yangın çıktı.
Olay, Kırıkhan
ilçesi Mimar Sinan
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 27 J 1341 plakalı LPG'li aracın elektrik aksamında oluşan arızadan dolayı motorundan alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü araçtan çıkarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:38 Kaynak: İHA
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