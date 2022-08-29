Seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alev aldı

29.08.2022 10:43
Seyir halindeki otomobil alev aldı

Hatay'da seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'da seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 00.15 sıralarında Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. 4 kişilik ailenin bulunduğu Ökkeş Ç. (40) yönetimindeki 46 AER 308 plakalı otomobil hareket halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü, otomobilini yol kenarına park ederek durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Otomobilde hasar oluştu. - HATAY

YORUMLAR
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TERK EDİLİNCE EVİ ATEŞE VERDİ TERK EDİLİNCE EVİ ATEŞE VERDİ İzolasyon çalışması yapılan çatı bir anda alev topuna döndü İzolasyon çalışması yapılan çatı bir anda alev topuna döndü Terk edilince evi ateşe verdi Terk edilince evi ateşe verdi
Kaynak: İHA

İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
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