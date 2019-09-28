Hatay'da seyir halindeki hafif ticari araçta yangın
10 dakika önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:12 Kaynak: AA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Samandağ- Antakya kara yolunda, seyir halindeki 31 ST 060 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Araç kullanılamaz hale geldi.
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