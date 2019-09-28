Son Dakika Haberleri: Hatay'da seyir halindeki hafif ticari araçta yangın
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Hatay'da seyir halindeki hafif ticari araçta yangın

10 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da seyir halindeki hafif ticari araçta yangın, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Samandağ- Antakya kara yolunda, seyir halindeki 31 ST 060 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Araç kullanılamaz hale geldi.

Samandağ, Hatay, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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