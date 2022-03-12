Hatay'da seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
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Hatay'da seyir halindeki otomobil alev aldı

12.03.2022 21:49
Hatay'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Beyazıt Salih U'nun kullandığı 31 NDJ 33 plakalı otomobil, Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Hafif yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hatay'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Hatay'da seyir halindeki otomobil alev aldı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İskenderun, Otomobil, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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