Son Dakika Haberleri: Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

27 dakika önce

Hatay'ın Belen ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı, System.String[]
Hatay'ın Belen ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Topboğazı mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı.


Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:35 Kaynak: AA

Belen, Hatay, Güncel
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