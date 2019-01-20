Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
27 dakika önce
Hatay'ın Belen ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Hatay
'ın Belen
ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Topboğazı mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:35 Kaynak: AA
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