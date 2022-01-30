Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Antakya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolu üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkmaya başladı.
Sürücünün aracı durdurarak yol kenarına çekmesinin ardından otomobil alev aldı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Büyük bir kısmı yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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