Hatay'da seyir halindeyken yanan servis otobüsü kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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Hatay'da seyir halindeyken yanan servis otobüsü kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeyken alev alan servis otobüsü yandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:06 Kaynak: AA
Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeyken alev alan servis otobüsü yandı.
Taner Keskin'in kullandığı, Hassa Belediyesine ait 31 U 3911 plakalı servis otobüsünde Yuvalı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otobüsten duman çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına durdurarak 10 öğrenciyi tahliye etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen otobüs kullanılamaz hale geldi.
Servis otobüsünün maddi durumu yetersiz ailelerin çocukları için hizmet verdiği öğrenildi.
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