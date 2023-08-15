Hatay'da Sıcaklık Rekoru Kırıldı: Termometreler 50 Dereceyi Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da Sıcaklık Rekoru Kırıldı: Termometreler 50 Dereceyi Gösterdi

Son Güncelleme: 15.08.2023 09:18

Meteoroloji verilerine göre Türkiye sıcaklık rekorunun 50 derece ile kırıldığı Hatay'ın Hassa ilçesinde kentin işlek caddeleri boş kalırken serinlemek isteyen vatandaşlar, Karapınar Gölüne akın etti. Hassa ilçesinde yaşanan rekor sıcaklık nedeniyle çarşı ve kent merkezi boş kaldı. Vatandaşlar, Aktepe Mahallesi'nde bulunan Karapınar doğal kaynak suyuna akın ederek serinlemeye çalıştılar. Gençlerin doyasıya eğlendiği doğal göl, renkli görüntülere sahne oldu.

Meteoroloji verilerine göre Türkiye sıcaklık rekorunun 50 derece ile kırıldığı Hatay'ın Hassa ilçesinde kentin işlek caddeleri boş kalırken serinlemek isteyen vatandaşlar, Karapınar Gölüne akın etti.

EN YÜKSEK SICAKLIK ŞIRNAK'TA YAŞANMIŞTI

Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de görülmüş en yüksek sıcaklık 49.1 dereceyle 20 Temmuz 2021 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanmıştı. Bu rekor dün Hatay'ın Hassa ilçesinde 50 dereceyle kırıldı.

Türkiye sıcaklık rekoru dün 50 dereceyle Hatay'ın Hassa ilçesinde kırıldı

DOĞAL GÖL RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Meteoroloji tarafından açıklanan rekor sıcaklığın yaşandığı Hassa ilçesinde çarşı ve kent merkezi boş kaldı. Hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar, Aktepe Mahallesi'nde bulunan Karapınar doğal kaynak suyuna akın ettiler. Gençlerin doyasıya eğlendiği doğal göl, renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye sıcaklık rekoru dün 50 dereceyle Hatay'ın Hassa ilçesinde kırıldı

"SERİNLEMEK İÇİN YÜZÜYORUZ"

Serinlemek için yüzdüğünü ifade eden Erdem Kahya, "Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan güzel bir alandayız. Burası Karapınar olarak biliniyor. Şuan Hassa'da hava çok sıcak, serinlemek için yüzüyoruz" dedi.

Türkiye sıcaklık rekoru dün 50 dereceyle Hatay'ın Hassa ilçesinde kırıldı

"SUYA GİREREK ÇÖZÜM BULUYORUZ"

Sıcak havadan kaçmak için Karapınar gölüne geldiklerini ifade eden Muhammet Kahya, "Şuan Hassa'da yanıyoruz, suya girerek çözüm buluyoruz. Baya serinledik, donduk şuan. Hava çok sıcak" ifadelerini kullandı.

Türkiye sıcaklık rekoru dün 50 dereceyle Hatay'ın Hassa ilçesinde kırıldı

"SUYA GİRİYORSUN ÜZERİN 5 DAKİKA SONRA KURUYOR"

Suya girip çıktıktan hemen sonra sıcak havanın etkisiyle üzerinin kuruduğuna dikkat çeken Mehmet Altekin, "Şu an hava çok sıcak. Bende serinlemek için Karapınar'a geldim. İdare edecek kadar serinledim. Suya girip çıkıyorsun, üzerin 5 dakika sonra kuruyor. Çok felaket kavurucu bir sıcak var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Türkiye, Şırnak, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Sıcaklık Rekoru Kırıldı: Termometreler 50 Dereceyi Gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Otogaza zam: Benzin fiyatı 1 lira 55 kuruş artacak
09:28 Chelsea, Moises Caicedo'yu transfer etti
09:24 Akaryakıta zam üstüne zam! Benzinin litresi 38 lirayı aşacak
09:23 İngiltere tarihinin en pahalı transferi! Moises Caicedo, Chelsea'de
09:01 Hatay'da Sıcaklık Rekoru Kırıldı: Termometreler 50 Dereceyi Gösterdi
08:59 Türkiye sıcaklık rekoru dün 50 dereceyle Hatay'ın Hassa ilçesinde kırıldı
08:57 Galatasaray, Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo için yaptığı teklifi kabul etti
08:52 Galatasaray teklifi kabul etti! Zaniolo, Aston Villa'ya imza atmak için gün sayıyor
08:35 Ankara bu iddiayı konuşuyor! İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları netleşti
08:31 Bomba iddia: İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki İstanbul ve Ankara adayları netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2023 09:32:24. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Sıcaklık Rekoru Kırıldı: Termometreler 50 Dereceyi Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement