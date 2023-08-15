Hatay'da Sıcaklık Rekoru Kırıldı: Termometreler 50 Dereceyi Gösterdi

Meteoroloji verilerine göre Türkiye sıcaklık rekorunun 50 derece ile kırıldığı Hatay'ın Hassa ilçesinde kentin işlek caddeleri boş kalırken serinlemek isteyen vatandaşlar, Karapınar Gölüne akın etti.

EN YÜKSEK SICAKLIK ŞIRNAK'TA YAŞANMIŞTI

Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de görülmüş en yüksek sıcaklık 49.1 dereceyle 20 Temmuz 2021 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanmıştı. Bu rekor dün Hatay'ın Hassa ilçesinde 50 dereceyle kırıldı.

DOĞAL GÖL RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Meteoroloji tarafından açıklanan rekor sıcaklığın yaşandığı Hassa ilçesinde çarşı ve kent merkezi boş kaldı. Hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar, Aktepe Mahallesi'nde bulunan Karapınar doğal kaynak suyuna akın ettiler. Gençlerin doyasıya eğlendiği doğal göl, renkli görüntülere sahne oldu.

"SERİNLEMEK İÇİN YÜZÜYORUZ"

Serinlemek için yüzdüğünü ifade eden Erdem Kahya, "Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan güzel bir alandayız. Burası Karapınar olarak biliniyor. Şuan Hassa'da hava çok sıcak, serinlemek için yüzüyoruz" dedi.

"SUYA GİREREK ÇÖZÜM BULUYORUZ"

Sıcak havadan kaçmak için Karapınar gölüne geldiklerini ifade eden Muhammet Kahya, "Şuan Hassa'da yanıyoruz, suya girerek çözüm buluyoruz. Baya serinledik, donduk şuan. Hava çok sıcak" ifadelerini kullandı.

"SUYA GİRİYORSUN ÜZERİN 5 DAKİKA SONRA KURUYOR"

Suya girip çıktıktan hemen sonra sıcak havanın etkisiyle üzerinin kuruduğuna dikkat çeken Mehmet Altekin, "Şu an hava çok sıcak. Bende serinlemek için Karapınar'a geldim. İdare edecek kadar serinledim. Suya girip çıkıyorsun, üzerin 5 dakika sonra kuruyor. Çok felaket kavurucu bir sıcak var" şeklinde konuştu.