Son Dakika Haberleri: Hatay'da Şiddetli Fırtına Evlerin Su Depolarını Yerinden Söktü

Hatay'da Şiddetli Fırtına Evlerin Su Depolarını Yerinden Söktü

1 saat önce

Hatay'da şiddetli fırtına evlerin su depolarını yerinden söktü Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına, evlerin su depolarını yerinden söktüHATAY - Hatay'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Hatay'da Şiddetli Fırtına Evlerin Su Depolarını Yerinden Söktü, System.String[]
Hatay'da şiddetli fırtına evlerin su depolarını yerinden söktü
Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına, evlerin su depolarını yerinden söktü

HATAY - Hatay'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli fırtına özellikle kıyı şeridinde bulunan Samandağ, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Dün gece saatlerinden itibaren Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına, kıyı şeridinin yakınında bulunan evlerin su depolarını yerinden söktü. Gece saatlerinde deniz suyunun caddeye kadar taştığı öğrenilirken yollardaki çöp konteynırları da şiddetli fırtına nedeniyle devrildi.
Fırtına merkez ilçe Antakya'da da yerini yağışa bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:12 Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa
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