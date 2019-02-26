Son Dakika Haberleri: Hatay'da Şiddetli Rüzgar

Hatay'da Şiddetli Rüzgar

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'da Şiddetli Rüzgar, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Hamidiye Cami'nin bahçesindeki palmiye ağacı, şiddetli rüzgar nedeniyle, park halindeki otomobil ve bir kargo şirketine ait kamyonetin üzerine devrildi.

Araçlarda hasar oluşurken, olay yerine gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin devrilen ağacı kaldırmasının ardından sokak trafiğe açıldı.

Kamyonet sürücüsü Serdar Eşiyok, yaptığı açıklamada, olayın, aracın dışında olduğu sırada meydana geldiğini belirterek, "Ses duydum, bir baktım, ağaç üzerime doğru geliyor. Hemen uzaklaştım. Çok şükür altında kimse yoktu." dedi.

Bu arada, Akbağlar Mahallesi'nde de bir dükkanın tabelasının yerinden kopması sonucu park halindeki bir otomobilin zarar gördüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:38 Kaynak: AA

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