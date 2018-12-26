Hatay'da Şiddetli Yağış

Hatay
'ın İskenderun
ve Arsuz
ilçelerindeki yağış trafikte aksamalara yol açtı, bazı tarım alanlarını su bastı.
Kentte dün gece başlayan yağış, sabaha karşı şiddetini artırdı. Gün boyu süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İskenderun ilçesine bağlı Modern Evler Mahallesi E-5 kara yolu ile Arsuz ilçesi Karaağaç
Mahallesi'nde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ulaşımda zor anlar yaşadı.
Uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrollü sağlandı.
Bazı araçların yolda mahsur kaldığı görülürken, İskenderun Belediyesi
ekiplerince iş makineleri ile mahsur kalan araçlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bazı vatandaşlar da şiddetli yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.