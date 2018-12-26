Hatay'da Şiddetli Yağış
19 dakika önce
Hatay'da şiddetli yağış sebebiyle meydana gelen heyelanda Yayladağı-Antakya yolu tek yönlü ulaşıma kapandı.
Hatay
'da şiddetli yağış sebebiyle meydana gelen heyelanda Yayladağı- Antakya
yolu tek yönlü ulaşıma kapandı.
Yayladağı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yayladağı-Antakya kara yolunun üçüncü kilometresinde heyelan meydana geldi.
Heyelanda yamaçlardan akan toprak, kaya parçaları ve ağaç kökleri nedeniyle yol tek yönlü ulaşıma kapandı.
Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri tedbir alarak trafik akışını sağladı.
Yaklaşık 1 saat tek yönlü trafiğe kapatılan yol, Yayladağı Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:40 Kaynak: AA
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