Hatay'da Şiddetli Yağış

Hatay'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.



Gece başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini arttıran sağanak nedeniyle Antakya ve Defne ilçelerinde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Defne-Antakya kara yolu yağmur suyu ve çamur birikintileri nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Su birikintilerinde kalan araçlar belediye ekiplerince çıkartıldı. Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası yolu tekrar trafiğe açtı.



Karasu Deresi'nin taşmasıyla su altında kalan Amik Ovası'nda yağışlar sonrası su seviyesinin daha da yükseldiği görüldü.



Hatay Havalimanı yolunun 3. kilometresinden sonra kapanan yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kara yolları ekiplerinin yolun etrafını kaplayan seli önlemek için set çekme çalışması yaptığı görüldü.



Bu arada, yolun iki tarafındaki sularla kaplı tarım arazilerinin üzerinde rüzgar nedeniyle küçük dalgalar oluştuğu gözlendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı

Kuşadası Körfezi'nde 8 Saat İçerisinde 13 Deprem Meydana Geldi

Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti

Alçak Frekanslı Duyma Kaybı Tanısı Koyulan Çinli Kadın Erkeklerin Sesini Duyamıyor