Son Dakika Haberleri: Hatay'da Şiddetli Yağış

Hatay'da Şiddetli Yağış

27 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı, araçlar yolda kaldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı, araçlar yolda kaldı.

Kentte dün gece başlayan yağış, sabaha karşı şiddetini artırdı. Gün boyu süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Dörtyol ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde bulunan bazı evleri su bastı. Ali Dişçi'ye ait evde kalan 10 kişi Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler ulaşımda zor anlar yaşadı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrollü sağlandı.
Bazı araçların yolda kaldığı görülürken, Dörtyol Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle suda mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Bu arada bazı tarım alanlarını da su bastığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:17 Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Dörtyol, Hatay, Güncel
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